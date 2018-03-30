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Posted 30 марта 2018, 08:07

Published 30 марта 2018, 08:07

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

В Новочеркасске закрыли караоке-бар из-за нарушений пожарной безопасности

30 марта 2018, 08:07
В Новочеркасске Ростовской области закрыли караоке-бар "Звезда", который располагается в торговом центре "Баклановский", из-за грубых нарушений пожарной безопасности, информирует региональная прокуратура.

"В баре установлена своя система оповещения и управления эвакуацией. При этом она не оповещает всех посетителей ТЦ. Это может привести к жертвам во время ЧС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в суд был передан иск с требованием устранить нарушения, а также прекратить деятельность, пока есть недочеты. Все требования были удовлетворены.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел крупный пожар в торговом центре, он распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Тогда погибли свыше 60 человек. После этого глава Ростовской области Василий Голубев поручил проверить все ТЦ и кинотеатры.

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