Время работы Ростовского таможенного проста увеличат со 2 апреля

Posted 30 марта 2018, 11:09
Published 30 марта 2018, 11:09
Modified 17 сентября 2022, 15:00
Updated 17 сентября 2022, 15:00
"С понедельника центр электронного декларирования Ростовской таможни будет работать с понедельника по пятницу с 08.30 до 20.30 мск с перерывов на обед с 12.30 до 13.30 мск", - сказано в сообщении.
Время работы увеличили для обеспечения непрерывности совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств.
Отмечается, что увеличенное время работы сделает процедуру оформления более удобной.
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