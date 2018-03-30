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Posted 30 марта 2018, 11:09

Published 30 марта 2018, 11:09

Modified 17 сентября 2022, 15:00

Updated 17 сентября 2022, 15:00

Время работы Ростовского таможенного проста увеличат со 2 апреля

30 марта 2018, 11:09
Со 2 апреля увеличится время работы Ростовского таможенного поста, сообщило ЮТУ.

"С понедельника центр электронного декларирования Ростовской таможни будет работать с понедельника по пятницу с 08.30 до 20.30 мск с перерывов на обед с 12.30 до 13.30 мск", - сказано в сообщении.

Время работы увеличили для обеспечения непрерывности совершения таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств.

Отмечается, что увеличенное время работы сделает процедуру оформления более удобной.

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#Экономика#Новости
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