Писать "Тотальный диктант" пером планируют на 40% больше ростовчан

"В прошлом году была одна такая площадка на территории краеведческого музея, в этом году будет две площадки, на которых можно будет написать "Тотальный диктант" пером: в центре финансовой грамотности и в том же музее", - рассказал он. По словам специалиста, это небольшие площадки. "В прошлый раз было порядка сорока желающих написать, в этом году мы подготовим сорок мест в музее и тридцать в центре финансовой грамотности", - добавил Непейвода.