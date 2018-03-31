Писать "Тотальный диктант" пером планируют на 40% больше ростовчан

Posted 31 марта 2018, 20:31
Published 31 марта 2018, 20:31
Modified 1 октября, 15:39
Updated 1 октября, 15:39
"В прошлом году была одна такая площадка на территории краеведческого музея, в этом году будет две площадки, на которых можно будет написать "Тотальный диктант" пером: в центре финансовой грамотности и в том же музее", - рассказал он. По словам специалиста, это небольшие площадки. "В прошлый раз было порядка сорока желающих написать, в этом году мы подготовим сорок мест в музее и тридцать в центре финансовой грамотности", - добавил Непейвода.
"Это уникальный проект, Ростов его провел первым в России", - отметил спикер. Из данных открытых источников следует, что сейчас написать диктант пером можно еще в Москве и Рубцовске.
"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности, в Ростове ее проведут в седьмой раз. Диктант, на который может прийти любой желающий, пройдет 14 апреля.
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