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Posted 31 марта 2018, 20:31

Published 31 марта 2018, 20:31

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

Писать "Тотальный диктант" пером планируют на 40% больше ростовчан

31 марта 2018, 20:31
Для ростовчан, которые будут писать "Тотальный диктант" пером и чернилами подготовили семьдесят мест, что на 40% больше, чем в 2017 году, сообщил координатор проекта в Ростове-на-Дону Иван Непейвода на пресс-конференции.

"В прошлом году была одна такая площадка на территории краеведческого музея, в этом году будет две площадки, на которых можно будет написать "Тотальный диктант" пером: в центре финансовой грамотности и в том же музее", - рассказал он. По словам специалиста, это небольшие площадки. "В прошлый раз было порядка сорока желающих написать, в этом году мы подготовим сорок мест в музее и тридцать в центре финансовой грамотности", - добавил Непейвода.

"Это уникальный проект, Ростов его провел первым в России", - отметил спикер. Из данных открытых источников следует, что сейчас написать диктант пером можно еще в Москве и Рубцовске.

"Тотальный диктант" - ежегодное образовательная акция для популяризации грамотности, в Ростове ее проведут в седьмой раз. Диктант, на который может прийти любой желающий, пройдет 14 апреля.

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