Представление об обманутых дольщиках организовали в Ростове в День дурака

Posted 1 апреля 2018, 14:31
Published 1 апреля 2018, 14:31
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
Обманутые дольщики нескольких жилых комплексов, дома которых несколько лет остаются недостроенными, разыграли сценку о том, как борются за право получить свое жилье. Дольщики переоделись в представителей власти, озвучили, какие отписки им предоставляют ежемесячно.
Представление организовали в форме театрализованного шоу с конкурсами для зрителей. Так, одним из заданий было быстрее других участников «съесть лапшу, которую на уши вешают представители власти участникам долевого строительства».
На митинге собрались обманутые дольщики из Ростовской области и Краснодарского края. Дома некоторых из них не могут сдать уже десять лет. Дольщики призвали ростовчан не вкладывать свои средства в долевое участие, чтобы не оказаться на их месте.