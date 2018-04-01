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Posted 1 апреля 2018, 14:31

Published 1 апреля 2018, 14:31

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

Представление об обманутых дольщиках организовали в Ростове в День дурака

1 апреля 2018, 14:31
Театрализованное представление об обманутых дольщиках организовали в городе Ростове-на-Дону в День дурака, 1 апреля, передает корреспондент RostovGazeta.

Обманутые дольщики нескольких жилых комплексов, дома которых несколько лет остаются недостроенными, разыграли сценку о том, как борются за право получить свое жилье. Дольщики переоделись в представителей власти, озвучили, какие отписки им предоставляют ежемесячно.

Представление организовали в форме театрализованного шоу с конкурсами для зрителей. Так, одним из заданий было быстрее других участников «съесть лапшу, которую на уши вешают представители власти участникам долевого строительства».

На митинге собрались обманутые дольщики из Ростовской области и Краснодарского края. Дома некоторых из них не могут сдать уже десять лет. Дольщики призвали ростовчан не вкладывать свои средства в долевое участие, чтобы не оказаться на их месте.

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#Общество#Новости
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