Ростовчане реже всех жителей Дона читают печатные СМИ

При этом в целом по региону количество читателей бумажных газет и журналов сокращается и на конец 2017 года равнялось 47% от общего количества жителей. Что касается возраста, то реже всего читает газеты молодежь (19%), лишь респонденты старше 50 лет регулярно покупают или выписывают печатные СМИ.