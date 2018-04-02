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Posted 2 апреля 2018, 13:55

Published 2 апреля 2018, 13:55

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовчане реже всех жителей Дона читают печатные СМИ

2 апреля 2018, 13:55
Жители Ростова-на-Дону реже всех жителей региона читают печатные средства массовой информации, сообщило правительство Ростовской области.

"По итогам 2017 года лишь 40% жителей Ростова читают печатную прессу, что на 4% меньше, чем в 2016 году", - сказано в сообщении.

При этом в целом по региону количество читателей бумажных газет и журналов сокращается и на конец 2017 года равнялось 47% от общего количества жителей. Что касается возраста, то реже всего читает газеты молодежь (19%), лишь респонденты старше 50 лет регулярно покупают или выписывают печатные СМИ.

При этом неуклонно растет число пользователей Интернета и кабельного телевидения. В настоящее время количество абонентов кабельного и спутникового телевидения составляет 30% и 37% соответственно, а имеющих дома Интернет 68%.

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