Ростовчане реже всех жителей Дона читают печатные СМИ

Posted 2 апреля 2018, 13:55
Published 2 апреля 2018, 13:55
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"По итогам 2017 года лишь 40% жителей Ростова читают печатную прессу, что на 4% меньше, чем в 2016 году", - сказано в сообщении.
При этом в целом по региону количество читателей бумажных газет и журналов сокращается и на конец 2017 года равнялось 47% от общего количества жителей. Что касается возраста, то реже всего читает газеты молодежь (19%), лишь респонденты старше 50 лет регулярно покупают или выписывают печатные СМИ.
При этом неуклонно растет число пользователей Интернета и кабельного телевидения. В настоящее время количество абонентов кабельного и спутникового телевидения составляет 30% и 37% соответственно, а имеющих дома Интернет 68%.
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