Казачьи Шермиции в 2018 году перенесут в Ростов

"В 2018 году Шермиции пройдут с 30 апреля по 2 мая на территории этнокомлекса "Кумжа" в Железнодорожном районе", - сказано в сообщении.
В программе фестиваль донской селедки, детские игры и забавы, показательные конные выступления, открытый кубок Ростовской области по джигитовке, катание на лошадях, фольклорно-театральные представления, мастер-классы для казачек и казаков-ремесленников, главная казачья ярмарка года и всевозможные турниры.
Все пришедшие на праздник смогут попробовать блюда национальной кухни.
Отмечается, что в 2018 году игры посвятят 100-летию донского флага.
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