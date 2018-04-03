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Казачьи Шермиции в 2018 году перенесут в Ростов

3 апреля 2018, 15:46
В 2018 году ежегодные казачьи игры - Шермиции - пройдут в Ростове-на-Дону вместо окрестностей Старочеркасска, сообщила администрация донской столицы.

"В 2018 году Шермиции пройдут с 30 апреля по 2 мая на территории этнокомлекса "Кумжа" в Железнодорожном районе", - сказано в сообщении.

В программе фестиваль донской селедки, детские игры и забавы, показательные конные выступления, открытый кубок Ростовской области по джигитовке, катание на лошадях, фольклорно-театральные представления, мастер-классы для казачек и казаков-ремесленников, главная казачья ярмарка года и всевозможные турниры.

Все пришедшие на праздник смогут попробовать блюда национальной кухни.

Отмечается, что в 2018 году игры посвятят 100-летию донского флага.

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