Казачьи Шермиции в 2018 году перенесут в Ростов

В программе фестиваль донской селедки, детские игры и забавы, показательные конные выступления, открытый кубок Ростовской области по джигитовке, катание на лошадях, фольклорно-театральные представления, мастер-классы для казачек и казаков-ремесленников, главная казачья ярмарка года и всевозможные турниры.