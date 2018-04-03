Трамваи маршрута №3 не вывели на линию в Новочеркасске из-за кражи проводов

Posted 3 апреля 2018, 07:37
Published 3 апреля 2018, 07:37
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
"Глава городской администрации раскритиковал работу предприятия "Городской электрический транспорт". Трамваи по маршрутам №1 и №3 должны были выйти до 1 апреля, однако транспорт начал ходить только по маршруту №1", - сказано в сообщении.
Директор предприятия пояснил, что это произошло из-за нарушения срока поставки кабеля для ремонта контактной сети. Также еще произошли две кражи проводов. Главу компании и замглавы администрации города поручили написать по данному факту объяснительные, чтобы принять решение о дисциплинарной ответственности.
Отмечается, что трамваи выпустят на линию в течение 10 дней. Кроме того, была раскритикована работа дорожной полиции из-за заторов на дорогах со стороны въезда в город.
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