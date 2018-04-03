rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 апреля 2018, 07:37

Published 3 апреля 2018, 07:37

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Трамваи маршрута №3 не вывели на линию в Новочеркасске из-за кражи проводов

3 апреля 2018, 07:37
В Новочеркасске Ростовской области не смогли в назначенный момент вывести на линию трамваи №3 по нескольким причинам, в том числе из-за кражи проводов, информирует горадминистрация.

"Глава городской администрации раскритиковал работу предприятия "Городской электрический транспорт". Трамваи по маршрутам №1 и №3 должны были выйти до 1 апреля, однако транспорт начал ходить только по маршруту №1", - сказано в сообщении.

Директор предприятия пояснил, что это произошло из-за нарушения срока поставки кабеля для ремонта контактной сети. Также еще произошли две кражи проводов. Главу компании и замглавы администрации города поручили написать по данному факту объяснительные, чтобы принять решение о дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что трамваи выпустят на линию в течение 10 дней. Кроме того, была раскритикована работа дорожной полиции из-за заторов на дорогах со стороны въезда в город.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика