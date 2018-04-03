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Posted 3 апреля 2018, 09:11

Published 3 апреля 2018, 09:11

Modified 1 октября, 14:52

Updated 1 октября, 14:52

Власти Таганрога опровергли провал коллектора в детском саду

3 апреля 2018, 09:11
Причиной образования большой ямы на территории детского сада 13/38 в Таганроге Ростовской области стал обвал старой сливной ямы, сообщила горадминистрация.

"Распространившиеся в соцсетях слухи о провале коллектора не соответствуют действительности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что огромную яму во дворе детсада огородили сразу же после обнаружения. В понедельник образовавшийся провал начали засыпать и планировали завершить все работы к вечеру 2 апреля. После засыпки решили место провала обнести изгородью и закрыть.

Напомним, в понедельник утром в детском саду на улице Чехова в Таганроге обнаружили огромную яму.

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