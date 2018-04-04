Пасхальные вечера пройдут в музтеатре Ростова

Posted 4 апреля 2018, 13:57
Published 4 апреля 2018, 13:57
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
"Пасхальный концерт начнется 8 апреля в 18.00 мск, а программа "Светлый праздник" 12 апреля в 19.00 мск", - сказано в сообщении.
В воскресном представлении из двух отделений хор исполнит тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых…", прозвучит концерт для фортепиано с оркестром №4 Сергея Рахманинова и ряд отрывков на тему из знаменитых опер.
Зрителей, пришедших в музтеатр 12 апреля, ждет насыщенная программа, в частности, можно будет услышать "Легенду" Петра Чайковского, "Христос Воскрес" Сергея Рахманинова, "Ave, Maria" Джулио Каччини и ряд других произведений.
р3
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]