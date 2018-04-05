Бороться с лжельготниками начнут в Ростовской области

Posted 5 апреля 2018, 14:06
Published 5 апреля 2018, 14:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Согласно последним данным, мы платим деньги льготникам в разы больше, чем их есть на самом деле, то есть денег выделяют намного больше, а льготников даже столько нет", - рассказал Косинов.
Также он сообщил, что на сегодняшний день самая главная проблема, которая должна стоять перед областью, это в кратчайшие сроки внедрить валидаторы, безналичную систему оплаты на территории всего региона.
"Благодаря такой системе мы сможем контролировать, сколько льготников пользуется общественным транспортом, и вычислять тех, кто пользуется ими незаконно", - сообщил Косинов.