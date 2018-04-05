Число пассажиров общественного транспорта упало на треть в Ростове

По ее словам, причина такого катастрофического падения на сегодняшний день не известна. "Надо сделать анализ причин, и органы статистики готовы к этому подключиться", - добавила спикер. Также она сообщила, что, по мнению департамента транспорта, это связано с тем, что стала ходить городская электричка и люди стали больше ездить на такси.