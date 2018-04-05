Число пассажиров общественного транспорта упало на треть в Ростове

"Количество перевезенных пассажиров с начала текущего года в Ростове упало на 34%, это 10 миллионов пассажиров, а по области в среднем снижение составило 20%", - сообщила Самойлова.
По ее словам, причина такого катастрофического падения на сегодняшний день не известна. "Надо сделать анализ причин, и органы статистики готовы к этому подключиться", - добавила спикер. Также она сообщила, что, по мнению департамента транспорта, это связано с тем, что стала ходить городская электричка и люди стали больше ездить на такси.
"Мы провели анализ и выяснили, что на городской электричке за два месяца у нас прибавилось пассажиров на 12 тысяч человек, а количество личных автомобилей, по данным органов внутренних дел, увеличилось на 3-4%, поэтому это не ответ", - уверена Самойлова.
По словам начальника транспорта министерства транспорта Ростовской области Николая Хрумалова, за 2017 год объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составил 284 миллиона человек, а два года назад было больше 300 миллионов человек. "Каждый год более 5% пассажиров теряют маршрутные такси", - сообщил Хрумалов.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что намерен отказаться от маршруток в Ростове-на-Дону из-за большого количества претензий от жителей региона.