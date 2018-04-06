rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2018, 11:27

Published 6 апреля 2018, 11:27

Modified 24 ноября, 11:50

Updated 24 ноября, 11:50

Кладбище автомобилей сети ресторанов "Рис" ликвидировали в Ростове

6 апреля 2018, 11:27
Сюжет
Новости Ростова
Поломанные автомобили сети ресторанов "Рис" в Ростове-на-Дону убрали из двора жилого дома на улице Ленина, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель "Риса" Максим Петренко.

"Автомобилей там уже нет. В субботу вечером мы их убрали", ― рассказал Петренко.

Ранее ростовчане в социальных сетях пожаловались на стоянку заброшенных автомобилей на Ленина, 65. Один из пользователей написал, что жители многоквартирного дома не могут припарковать свои авто, потому что свободные места заняты автомобилями доставки "Риса". Как отметил пользователь, на парковке находилось пять машин, все из которых были в нерабочем состоянии.

Вы бывали на кладбище автомобилей?
Проголосовало: 1 чел.
Материалы по теме
Заброшенный автосалон LADA с раритетными авто обнаружили во ФранцииВ Ростове Hyundai влетел в ресторан "Рис" после столкновения с Lada PrioraЯйца и мясо без документов нашли в ресторане под Ростовом
#Общество#Новости Ростова#Новости#Опросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика