Кладбище автомобилей сети ресторанов "Рис" ликвидировали в Ростове

Ранее ростовчане в социальных сетях пожаловались на стоянку заброшенных автомобилей на Ленина, 65. Один из пользователей написал, что жители многоквартирного дома не могут припарковать свои авто, потому что свободные места заняты автомобилями доставки "Риса". Как отметил пользователь, на парковке находилось пять машин, все из которых были в нерабочем состоянии.