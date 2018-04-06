Мотопробег "Дороги Победы - На Берлин" пройдет через Ростов

Posted 6 апреля 2018, 13:32
Published 6 апреля 2018, 13:32
Modified 1 октября, 13:01
Updated 1 октября, 13:01
"Мотопробег стартует в 10.30 мск 22 апреля от Летнего театра в Сочи", - сказано в сообщении.
В 2018 году в международном автопробеге в честь 73-й годовщины Великой Победы участвуют свыше 10 тысяч человек из России, Белоруссии и стран Европы.
По пути участники посетят города, в которых шли наиболее кровопролитные бои, концлагерь Освенцим, а закончится пробег 9 мая в Берлине.
Отмечается, что после старта мотопробег сделает круг по Сочи, а затем направится в долгую дорогу через Краснодар, Ростов, Воронеж, Елец и Москву. Присоединиться к мотопробегу могут все желающие, имеющие мотоцикл или машину.
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