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Posted 6 апреля 2018, 13:32

Published 6 апреля 2018, 13:32

Modified 1 октября, 13:01

Updated 1 октября, 13:01

Мотопробег "Дороги Победы - На Берлин" пройдет через Ростов

6 апреля 2018, 13:32
Маршрут мотопробега "Дороги Победы - На Берлин", стартующего из Сочи, пройдет через Ростов-на-Дону, сообщила администрация черноморского города.

"Мотопробег стартует в 10.30 мск 22 апреля от Летнего театра в Сочи", - сказано в сообщении.

В 2018 году в международном автопробеге в честь 73-й годовщины Великой Победы участвуют свыше 10 тысяч человек из России, Белоруссии и стран Европы.

По пути участники посетят города, в которых шли наиболее кровопролитные бои, концлагерь Освенцим, а закончится пробег 9 мая в Берлине.

Отмечается, что после старта мотопробег сделает круг по Сочи, а затем направится в долгую дорогу через Краснодар, Ростов, Воронеж, Елец и Москву. Присоединиться к мотопробегу могут все желающие, имеющие мотоцикл или машину.

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