Ремонт рухнувшего коллектора в Таганроге затянется на месяцы

Posted 6 апреля 2018, 07:03
Published 6 апреля 2018, 07:03
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
"Расчет сметы - это до 20 дней, основные аварийно-восстановительные работы, исходя из предварительного понимания состояния коллектора, займут три месяца", - сообщил он.
Спикер уточнил, что сроки будут максимально сокращать. "Прежде всего, при ремонте мы будем обращать внимание на те участки, где сейчас коллектор течет в открытую", - заметил он.
По наблюдениям спикера, даже ограждения вокруг провалившейся канализации не останавливают любопытных, желающих заглянуть в образовавшуюся на месте аварии яму. "Для создания нового обводного коллектора нужна была бы техника, которой в городе нет, и купить за ближайшие три месяца мы такую не сможем. Так что чинить будем уже имеющийся", - заявил он.
На ремонт коллектора, по словам Лисицкого, понадобится до 200 миллионов рублей.
Сразу в нескольких местах образовались провалы устаревшего городского коллектора на улицах Таганрога в середине марта. Сначала город был затоплен канализационными стоками, которые впоследствии на протяжении более чем трех суток, с 30 марта по 2 апреля, выливались в море.
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