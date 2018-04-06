Ремонт рухнувшего коллектора в Таганроге затянется на месяцы

По наблюдениям спикера, даже ограждения вокруг провалившейся канализации не останавливают любопытных, желающих заглянуть в образовавшуюся на месте аварии яму. "Для создания нового обводного коллектора нужна была бы техника, которой в городе нет, и купить за ближайшие три месяца мы такую не сможем. Так что чинить будем уже имеющийся", - заявил он.