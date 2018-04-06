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Posted 6 апреля 2018, 07:51

Published 6 апреля 2018, 07:51

Modified 1 октября, 14:35

Updated 1 октября, 14:35

Теплые выходные обещают ростовчанам на Пасху

6 апреля 2018, 07:51
Теплую весеннюю погоду обещают синоптики жителям Ростова-на-Дону в выходные 7 и 8 апреля, сведения опубликованы на сайте Gismeteo.

"В субботу в городе +16 С, в воскресенье +17 С, осадков не ожидается", - сказано в сообщении.

Возможна небольшая облачность, ветер 3-11 метров в секунду.

В последний день рабочей недели, 6 апреля, в Ростове до +16 С, после обеда небо затянут облака, но дождя не будет. Ветер слабый, до двух метров в секунду.

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