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Posted 6 апреля 2018, 07:05

Published 6 апреля 2018, 07:05

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Только после обвала коллектора власти Таганрога решили за ним наблюдать

6 апреля 2018, 07:05
Видеоаппаратуру начнут применять для ежегодной оценки состояния обвалившегося городского коллектора в Таганроге после ремонта, рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

"Что касается аварийного участка, гарантийный срок составит минимум пять лет, мы после восстановления с помощью телевизионного оборудования будем обследовать и мониторить этот участок как минимум раз в год", - сообщил он.

Несмотря на то, что восстановление проводится в аварийном режиме, спикер заявил, что ремот будет производиться с тем рассчетом, чтобы "30-40 лет не вспоминать про этот коллектор".

Сразу в нескольких местах образовались провалы устаревшего городского коллектора на улицах Таганрога в середине марта. Сначала город был затоплен канализационными стоками, которые впоследствии на протяжении более чем трех суток, с 30 марта по 2 апреля, выливались в море.

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