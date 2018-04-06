Царь-пасху весом более тонны отправили из Ростовской области в Москву

Posted 6 апреля 2018, 08:48
Published 6 апреля 2018, 08:48
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
"В субботу и воскресенье творожное лакомство, изготовленное в соответствии с традиционным русским рецептом, выставят возле храма Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении.
На пасху ушло 670 килограммов творога, 118 килограммов сливочного масла, 250 килограммов сахарной пудры, 68 килограммов изюма и 27 килограммов арахиса. При изготовлении все ингредиенты бережно смешали, поместили в специальную форму и дали выстояться.
Пасха из Ростовской области 2018 года претендует на звание самой большой в мире.
Царь-пасху делают на Дону с 2011 года, в 2014 и 2016 годах ее отправляли в Крым, в 2015 году - в Донбасс, в остальные годы лакомство выставляли в Ростове и в области.
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