rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2018, 08:48

Published 6 апреля 2018, 08:48

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Царь-пасху весом более тонны отправили из Ростовской области в Москву

6 апреля 2018, 08:48
Самую большую в России творожную пасху весом более одной тонны, изготовленную в Ростовской области. отправили в Москву, сообщило облправительство.

"В субботу и воскресенье творожное лакомство, изготовленное в соответствии с традиционным русским рецептом, выставят возле храма Христа Спасителя в Москве", - сказано в сообщении.

На пасху ушло 670 килограммов творога, 118 килограммов сливочного масла, 250 килограммов сахарной пудры, 68 килограммов изюма и 27 килограммов арахиса. При изготовлении все ингредиенты бережно смешали, поместили в специальную форму и дали выстояться.

Пасха из Ростовской области 2018 года претендует на звание самой большой в мире.

Царь-пасху делают на Дону с 2011 года, в 2014 и 2016 годах ее отправляли в Крым, в 2015 году - в Донбасс, в остальные годы лакомство выставляли в Ростове и в области.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика