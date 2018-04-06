rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2018, 10:02

Published 6 апреля 2018, 10:02

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В "Конченую" переименовали фильм "Конечная" в российском прокате

6 апреля 2018, 10:02
Картина "Terminal", премьера которой в РФ ожидается 17 мая, выйдет на российские экраны с названием "Конченая", сведения опубликовала "Киноафиша".

"Изначально название перевели как "Конечная", но позже изменили на "Конченую",- сказано в публикации.

Героиня триллера - молодая особа со своеобразным взглядом на жизнь и тягой к темным силам. На протяжении сюжета она успевает настроить друг против друга пару киллеров, подружиться с больным учителем и убить неугодных ей персонажей.

Ранее эксперты назвали самые страшные фильмы в истории кино, победителем рейтинга стала картина "Коллекционер", вышедшая в 2009 году.

р3

#Культура#Новости#Видео
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика