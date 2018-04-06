В "Конченую" переименовали фильм "Конечная" в российском прокате

Posted 6 апреля 2018, 10:02
Published 6 апреля 2018, 10:02
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Изначально название перевели как "Конечная", но позже изменили на "Конченую",- сказано в публикации.
Героиня триллера - молодая особа со своеобразным взглядом на жизнь и тягой к темным силам. На протяжении сюжета она успевает настроить друг против друга пару киллеров, подружиться с больным учителем и убить неугодных ей персонажей.
Ранее эксперты назвали самые страшные фильмы в истории кино, победителем рейтинга стала картина "Коллекционер", вышедшая в 2009 году.
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