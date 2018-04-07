В Ростове будут судить двух мужчин, которые хотели взорвать полицейского

"По данным следствия, обвиняемые придерживались религиозно-экстремистской идеологии организации, которую признали незаконной в РФ. Один из ее представителей находится в международном розыске из-за участия в террористической деятельности в Сирии. Он давал инструкции фигурантам", - говорится в публикации.