В Ростове будут судить двух мужчин, которые хотели взорвать полицейского

Posted 7 апреля 2018, 07:53
Published 7 апреля 2018, 07:53
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
"По данным следствия, обвиняемые придерживались религиозно-экстремистской идеологии организации, которую признали незаконной в РФ. Один из ее представителей находится в международном розыске из-за участия в террористической деятельности в Сирии. Он давал инструкции фигурантам", - говорится в публикации.
Уточняется, что обвиняемые хотели убить полицейского путем подрыва взрывного устройства. Они искали необходимые компоненты для его изготовления.
Из-за случившегося завели уголовное дело, его направили в суд. Теперь мужчинам грозит 20 лет колонии.
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