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Posted 9 апреля 2018, 18:10

Published 9 апреля 2018, 18:10

Modified 1 октября, 14:36

Updated 1 октября, 14:36

Болельщики будут идти пешком на первый матч на "Ростов-Арене"

9 апреля 2018, 18:10
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону будут пешком добираться до нового стадиона "Ростов-Арена" во время первого матча ФК "Ростов" с "СКА-Хабаровск" в воскресенье, сообщил RostovGazeta представитель департамента транспорта администрации города.

"Ворошиловский мост на время проведения матча перекрываться не будет. Люди смогут на общественном транспорте доехать до остановки, которая расположена перед "Мегамагом", а дальше немного пройти пешком", - отметили в департаменте транспорта.

По словам собеседника агентства, идти придется совсем немного.

Собеседник агентства затруднился ответить, запустят ли к этому времени шаттлы, которые будут ходить к новому стадиону.

Ранее отмечалось, что во время проведения первого матча на "Ростов-Арене" перекроют улицу Левобережную. Она будет открыта только для автобусов-шаттлов, для транспорта экстренных служб и владельцев абонементов.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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