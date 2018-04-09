Болельщики будут идти пешком на первый матч на "Ростов-Арене"

Posted 9 апреля 2018, 18:10
Published 9 апреля 2018, 18:10
Modified 1 октября, 14:36
Updated 1 октября, 14:36
"Ворошиловский мост на время проведения матча перекрываться не будет. Люди смогут на общественном транспорте доехать до остановки, которая расположена перед "Мегамагом", а дальше немного пройти пешком", - отметили в департаменте транспорта.
По словам собеседника агентства, идти придется совсем немного.
Собеседник агентства затруднился ответить, запустят ли к этому времени шаттлы, которые будут ходить к новому стадиону.
Ранее отмечалось, что во время проведения первого матча на "Ростов-Арене" перекроют улицу Левобережную. Она будет открыта только для автобусов-шаттлов, для транспорта экстренных служб и владельцев абонементов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]