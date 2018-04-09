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Posted 9 апреля 2018, 12:59

Published 9 апреля 2018, 12:59

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Карантин по бешенству отменили в Октябрьском районе Дона

9 апреля 2018, 12:59
Карантин по бешенству отменили в хуторе Верхняя Кадамовка Ростовской области, сообщила региональная СББЖ.

"За период, в течение которого действовали ограничения, в хуторе привили от бешенства 232 собаки и кошки", - сказано в сообщении.

Все мероприятия, проводимые в населенном пункте для ликвидации очага заболевания и предотвращения его распространения, завершили.

Причиной введения карантина стала домашняя собака, у которой выявили бешенство.

Напомним, с начала 2018 года в Ростовской области выявили четыре случая заболевания бешенством.

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