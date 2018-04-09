Коллектор постоянно чинили перед провалом машины в Ростове

"Мы все там ставим машины под окнами по 31-й Линии, ничего не предвещало беды. Там нет запрета на парковку, нет люков, провалов, ям, абсолютно ровный асфальт, работы никакие не велись. Единственное, что у нас бесконечно роют 32-ю Линию - это через трамвайные пути на Ереванской. Там бесконечно дорога проваливается, они ее делают, она опять проваливается. Уже года три такое", - отметила она.
Женщина добавила, что ее автомобиль ушел под землю на три метра в глубину.
"Когда провалилась моя машина, мы туда заглядываем, а там пустота - машина провалилась на три метра в глубину. Над дыркой, как скорлупа, лежит асфальт", - вспоминает она.
По словам пострадавшей, именно это могло стать причиной трагедии. "Я думаю, что причина не в работах, которые были напротив, а в том, что там все бесконечно течет, что там все старое, вот оно и проваливается", - подытожила потерпевшая.
Напомним, коллектор в Ростове провалился в субботу. Ранее подобная трагедия произошла в Таганроге, где объявили ЧС.