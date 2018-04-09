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Коллектор постоянно чинили перед провалом машины в Ростове

9 апреля 2018, 17:59
Трубопровод около обвалившегося в субботу днем коллектора в Ростове-на-Дону, в результате чего под землю полностью ушел автомобиль, меняют на протяжении последних трех лет, сообщила RostovGazeta владелица поврежденной машины.

"Мы все там ставим машины под окнами по 31-й Линии, ничего не предвещало беды. Там нет запрета на парковку, нет люков, провалов, ям, абсолютно ровный асфальт, работы никакие не велись. Единственное, что у нас бесконечно роют 32-ю Линию - это через трамвайные пути на Ереванской. Там бесконечно дорога проваливается, они ее делают, она опять проваливается. Уже года три такое", - отметила она.

Женщина добавила, что ее автомобиль ушел под землю на три метра в глубину.

"Когда провалилась моя машина, мы туда заглядываем, а там пустота - машина провалилась на три метра в глубину. Над дыркой, как скорлупа, лежит асфальт", - вспоминает она.

По словам пострадавшей, именно это могло стать причиной трагедии. "Я думаю, что причина не в работах, которые были напротив, а в том, что там все бесконечно течет, что там все старое, вот оно и проваливается", - подытожила потерпевшая.

Напомним, коллектор в Ростове провалился в субботу. Ранее подобная трагедия произошла в Таганроге, где объявили ЧС.

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