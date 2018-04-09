МЭР выступило против увеличения доли рынка в регионах торговым сетям

Летом 2017 года Минпромторг начал прорабатывать возможность внесения изменений в закон «О торговле». Ведомство предложило дать возможность торговым сетям превышать предел своего присутствия в регионах РФ более чем на 25% в двух случаях.
Минпромторг хотел предоставить торговым сетям расширяться, если те вводили в эксплуатацию объекты, купленные «до достижения доли сети в 25% и при открытии дополнительных торговых площадей на земельном участке, арендованном до превышения доли на рынке».
Минэкономразвития выступило против предложения Минпромторга. К изучению новых поправок были привлечены власти субъектов России. Регионы заявили, что внесение изменений в закон «О торговле» повлечет за собой существенное сокращение доли малых и средних компаний в общем обороте розничной торговли.
При бесконтрольном расширении торговых сетей будет существенно ограничена конкуренция. Серьезный удар получат такие форматы торговли как ярмарки, рынки, а также нестационарные и мобильные торговые объекты, рассказали в Минэкономразвитии.