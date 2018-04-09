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Posted 9 апреля 2018, 12:33

Published 9 апреля 2018, 12:33

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Подсказки стикеров опробуют бразильские пользователи "ВКонтакте"

9 апреля 2018, 12:33
Тестирование подсказок стикеров запустила социальная сеть "ВКонтакте" среди пользователей в Бразилии, сведения предоставил пресс-центр компании.

"В Бразилии пользователи сети активно выражают эимоции при помощи стикеров, поэтому именно им дали возможность опробовать новую опцию", - сказано в сообщении.

Нейросеть будет предлагать стикера на основе содержания поста, которому пользователь ставит "Нравится". При согласии предложенный стикер появляется в комментарии к записи вместе с лайком.

Отмечается, что после тестирования функции бразильскими подписчиками опция станет доступна всей аудитории "ВКонтакте".

Напомним, в конце марта "ВКонтакте" запустила свой онлайн-магазин, в котором можно купить вещи с символом и логотипом соцсети.

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#Технологии#Новости
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