Подсказки стикеров опробуют бразильские пользователи "ВКонтакте"

Posted 9 апреля 2018, 12:33
Published 9 апреля 2018, 12:33
Modified 1 октября, 15:18
Updated 1 октября, 15:18
"В Бразилии пользователи сети активно выражают эимоции при помощи стикеров, поэтому именно им дали возможность опробовать новую опцию", - сказано в сообщении.
Нейросеть будет предлагать стикера на основе содержания поста, которому пользователь ставит "Нравится". При согласии предложенный стикер появляется в комментарии к записи вместе с лайком.
Отмечается, что после тестирования функции бразильскими подписчиками опция станет доступна всей аудитории "ВКонтакте".
Напомним, в конце марта "ВКонтакте" запустила свой онлайн-магазин, в котором можно купить вещи с символом и логотипом соцсети.
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