ЦБ потребовал банкротства ростовского банка "Кредит Экспресс"

Напомним, что Центробанк лишил банк "Кредит Экспресс" лицензии на осуществление банковской деятельности 15 марта 2018 года. Причиной для решения регулятора, послужило множество нарушений законодательства в области отмывания доходов. Прием заявлений от вкладчиков на страховые выплаты, а также осуществление этих выплат началось 27 марта 2018 года.