ЦБ потребовал банкротства ростовского банка "Кредит Экспресс"

Posted 9 апреля 2018, 11:53
Published 9 апреля 2018, 11:53
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Заявление было подано регулятором в понедельник, 9 апреля 2018 года. В качестве третьего лица указано Агентство по страхованию вкладов.
Напомним, что Центробанк лишил банк "Кредит Экспресс" лицензии на осуществление банковской деятельности 15 марта 2018 года. Причиной для решения регулятора, послужило множество нарушений законодательства в области отмывания доходов. Прием заявлений от вкладчиков на страховые выплаты, а также осуществление этих выплат началось 27 марта 2018 года.
Как сообщалось ранее, по данным АСВ, на страховую выплату могут претендовать 1,2 тысячи вкладчиков, среди которых 22 имели счета на осуществление предпринимательской деятельности в ликвидируемом банке на общую сумму порядка 3,6 миллиона рублей.
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