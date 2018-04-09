В Россию привезут седаны Khazar за 500 тыс рублей

Posted 9 апреля 2018, 09:59
Published 9 апреля 2018, 09:59
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
"Стоимость реализации проекта составляет примерно 815 миллионов рублей. Здесь говорится о азербайджано-иранском совместном предприятии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стоимость авто будет варьироваться от 475 тысяч до 540 тысяч рублей. Позже появятся более дорогостоящие модели.
Машины могут начать продавать в РФ, на Украине и государствах Азии. В Россию автомобили могут начать поставлять через Белоруссию.
По данным издания, сейчас самой доступной машиной в РФ является LADA Granta. Ее стоимость составляет 400 тысяч рублей.
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