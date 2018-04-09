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Posted 9 апреля 2018, 09:59

Published 9 апреля 2018, 09:59

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

В Россию привезут седаны Khazar за 500 тыс рублей

9 апреля 2018, 09:59
В России может появиться марка машин Khazar, стоимость которых будет достигать 540 тысяч рублей, информирует "Российская газета".

"Стоимость реализации проекта составляет примерно 815 миллионов рублей. Здесь говорится о азербайджано-иранском совместном предприятии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стоимость авто будет варьироваться от 475 тысяч до 540 тысяч рублей. Позже появятся более дорогостоящие модели.

Машины могут начать продавать в РФ, на Украине и государствах Азии. В Россию автомобили могут начать поставлять через Белоруссию.

По данным издания, сейчас самой доступной машиной в РФ является LADA Granta. Ее стоимость составляет 400 тысяч рублей.

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