В Ростове BMW столкнулся с вагоном-платформой

Posted 9 апреля 2018, 12:49
Published 9 апреля 2018, 12:49
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
"В воскресенье водитель BMW при пересечении железнодорожного переезда потерял управление. Он врезался в вагон-платформу, занимающейся маневровыми работами по станции", - сказано в сообщении.
Инцидент случился на станции Ростов-Товарная. По данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия, были опрошены очевидцы. Сейчас устанавливается сумма ущерба компании "РЖД".
Также назначено медосвидетельствование водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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