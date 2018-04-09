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Posted 9 апреля 2018, 12:49

Published 9 апреля 2018, 12:49

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

В Ростове BMW столкнулся с вагоном-платформой

9 апреля 2018, 12:49
В Ростове-на-Дону произошло столкновение легковушки с вагоном-платформой, никто не пострадал, информирует Южное управление на транспорте СКР.

"В воскресенье водитель BMW при пересечении железнодорожного переезда потерял управление. Он врезался в вагон-платформу, занимающейся маневровыми работами по станции", - сказано в сообщении.

Инцидент случился на станции Ростов-Товарная. По данному факту проводится доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия, были опрошены очевидцы. Сейчас устанавливается сумма ущерба компании "РЖД".

Также назначено медосвидетельствование водителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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