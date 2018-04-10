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Posted 10 апреля 2018, 07:55

Published 10 апреля 2018, 07:55

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

Программу гериатрической помощи разработают в Ростове

10 апреля 2018, 07:55
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Новости Ростова
Гериатрическая помощь (для лиц старше 60 лет с учетом специфики их заболеваний) начнет развиваться в Ростове-на-Дону после появления национального руководства, сообщила RostovGazeta начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Мария Давыдова.

"В настоящее время завершается разработка национального руководства по оказанию гериатрической помощи, оно будет включать, в том числе, показания и объемы реабилитации", - рассказала она.

По словам спикера, при наличии вышеуказанной программы, представится возможность анализировать и планировать количество нуждающихся в реабилитации, пребывании в стационарных учреждениях, число коечного фонда, необходимые затраты и источники финансирования.

"Для стационарного лечения, в том числе реабилитации пожилых и ветеранов войн, на территории города функционируют: госпиталь для ветеранов войн, который располагает 200 койками, в том числе гериатрических, три отделения паллиативной медицинской помощи (60 коек), ростовский интернат №2 для престарелых и инвалидов на 510 коек, из которых более 50% заняты жителями города Ростова-на-Дону", - также пояснила она.

По информации управления здравоохранения города Ростова-на-Дону, в городе официально зарегистрировано более 235 тысяч человек старше 60 лет, среди них – ветераны ВОВ. В настоящее время они получают бесплатную медицинскую помощь.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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