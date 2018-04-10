Программу гериатрической помощи разработают в Ростове

"В настоящее время завершается разработка национального руководства по оказанию гериатрической помощи, оно будет включать, в том числе, показания и объемы реабилитации", - рассказала она.
По словам спикера, при наличии вышеуказанной программы, представится возможность анализировать и планировать количество нуждающихся в реабилитации, пребывании в стационарных учреждениях, число коечного фонда, необходимые затраты и источники финансирования.
"Для стационарного лечения, в том числе реабилитации пожилых и ветеранов войн, на территории города функционируют: госпиталь для ветеранов войн, который располагает 200 койками, в том числе гериатрических, три отделения паллиативной медицинской помощи (60 коек), ростовский интернат №2 для престарелых и инвалидов на 510 коек, из которых более 50% заняты жителями города Ростова-на-Дону", - также пояснила она.
По информации управления здравоохранения города Ростова-на-Дону, в городе официально зарегистрировано более 235 тысяч человек старше 60 лет, среди них – ветераны ВОВ. В настоящее время они получают бесплатную медицинскую помощь.