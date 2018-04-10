Программу гериатрической помощи разработают в Ростове

"Для стационарного лечения, в том числе реабилитации пожилых и ветеранов войн, на территории города функционируют: госпиталь для ветеранов войн, который располагает 200 койками, в том числе гериатрических, три отделения паллиативной медицинской помощи (60 коек), ростовский интернат №2 для престарелых и инвалидов на 510 коек, из которых более 50% заняты жителями города Ростова-на-Дону", - также пояснила она.