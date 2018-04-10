Ростовский тхэквондист поедет на юношескую Олимпиаду в Аргентине

Posted 10 апреля 2018, 06:02
Published 10 апреля 2018, 06:02
Modified 11 сентября 2022, 16:47
Updated 11 сентября 2022, 16:47
"Ростовчанин сразился в шести поединках. Он досрочно выиграл у представителя Испании, в полуфинале нокаутом победил иорданца. В финале спортсмен сражался с тхэквондистом из Греции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Попов выступал в категории до 55 килограммов и завоевал золотую медаль. Отбор состоялся в Тунисе.
Представители РФ завоевали два золота, одно серебро и три бронзы. Олимпиада пройдет в Аргентине.
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