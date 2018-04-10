rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2018, 06:02

Published 10 апреля 2018, 06:02

Modified 11 сентября 2022, 16:47

Updated 11 сентября 2022, 16:47

Ростовский тхэквондист поедет на юношескую Олимпиаду в Аргентине

10 апреля 2018, 06:02
Сюжет
Новости Ростова
Спортсмен из Ростова-на-Дону Георгий Попов одержал победу в квалификационном отборочном турнире по тхэквондо на юношескую Олимпиаду, информирует городская администрация.

"Ростовчанин сразился в шести поединках. Он досрочно выиграл у представителя Испании, в полуфинале нокаутом победил иорданца. В финале спортсмен сражался с тхэквондистом из Греции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Попов выступал в категории до 55 килограммов и завоевал золотую медаль. Отбор состоялся в Тунисе.

Представители РФ завоевали два золота, одно серебро и три бронзы. Олимпиада пройдет в Аргентине.

р1

Материалы по теме
Ростовчанин завоевал медаль на этапе мировой серии Гран-при по тхэквондоКаратисты из Шахт завоевали 18 медалей на соревнованиях в ВоронежеРостовчане завоевали медали на первенстве РФ по прыжкам на батуте
#Илья Ульянов#Спорт#Новости Ростова#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика