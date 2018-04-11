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Posted 11 апреля 2018, 12:41

Published 11 апреля 2018, 12:41

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Доля импортных станков в Ростовской области выросла до 90%

11 апреля 2018, 12:41
В Ростовской области 90% используемых деревообрабатывающих станков являются импортными, рассказал депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Нечушкин.

"На сегодняшний день проблема не в том, что станки устарели, а в том, что они импортные, у нас 90% станков по области покупаются в Корее, Китае, где угодно, но только не у нас", - сообщил Нечушкин.

Также он сообщил, что это является следствием того, что область не выпускает специалистов, которые бы занимались рабочим делом: комплектующими, подшипниками, сборкой дачного оборудования.

"Мы признаем, что среднее специальное образование крайне необходимо , но при этом пока не добились отношения общества к этому образованию, как к приоритетному, сопоставимому с вузами", - добавил Нечушкин.

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