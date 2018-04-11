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Posted 11 апреля 2018, 10:33

Published 11 апреля 2018, 10:33

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Движение будут перекрывать на М-4 "Дон" во время ЧМ-2018

11 апреля 2018, 10:33
В Ростовской области во время проведения ЧМ по футболу будут вводить ограничения движения на подъезде от М-4 к зоне отдыха Ростова, информирует правительство региона.

Эти меры связаны с подготовкой и проведением ЧМ. Они будут действовать сутки с 06.00 мск 13 мая, 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля.

Отмечается, что эту зону можно будет объехать. Необходимо воспользоваться Южным подъездом к городу.

Ранее появились сведения, что в Ростове с начала мая на две недели ограничат движение на улице Балакирева.

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