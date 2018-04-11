Движение будут перекрывать на М-4 "Дон" во время ЧМ-2018

В Ростовской области во время проведения ЧМ по футболу будут вводить ограничения движения на подъезде от М-4 к зоне отдыха Ростова, информирует правительство региона.

Эти меры связаны с подготовкой и проведением ЧМ. Они будут действовать сутки с 06.00 мск 13 мая, 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля. Отмечается, что эту зону можно будет объехать. Необходимо воспользоваться Южным подъездом к городу. Ранее появились сведения, что в Ростове с начала мая на две недели ограничат движение на улице Балакирева. р1