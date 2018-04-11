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Posted 11 апреля 2018, 06:13

Published 11 апреля 2018, 06:13

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Движение по улице Балакирева в Ростове ограничат в мае

11 апреля 2018, 06:13
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в мае на две недели ограничат движение по улице Балакирева из-за ремонтных работ, пишет горадминистрация.

Специалисты с 1 по 15 мая будут проводить работы по ремонту улицы Балакирева. В это время проезд перекроют.

Ранее появились сведения, что 5 мая на день закроют проезд на площади Театральной из-за торжественных мероприятий. Кроме того, в городе будут вводить ограничения 15 апреля во время проведения первого тестового матча на новом стадионе "Ростов-Арена".

Также в течение нескольких дней нельзя будет проехать по улице Малюгиной. В этой зоне периодически будут проводиться ярмарки.

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#Город#Новости Ростова#Новости
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