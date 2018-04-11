На фоне ослабления рубля выросли темпы продажи турпутевок

Игроки рынка тем не менее смотрят на такой ажиотаж спокойно и ожидают в ближайшее время коррекции, сообщает rns.online. Пока ситуация с рублем вынуждает туристов быстрее вносить деньги за частично оплаченные путевки. На сайте многих агентств уже появляется информация о смене внутреннего курса рубля. Отметим, что при бронировании традиционно оплачивается не более 10 % стоимости поездки, остальные деньги принято вносить за две недели до ее начала.