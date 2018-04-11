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Posted 11 апреля 2018, 15:12

Published 11 апреля 2018, 15:12

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

На фоне ослабления рубля выросли темпы продажи турпутевок

11 апреля 2018, 15:12
Туроператоры заявили о росте продаж услуг, несмотря на нестабильную ситуацию на фондовом рынке. Россияне выстраиваются в очереди, чтобы оплатить заранее забронированные туры.

Игроки рынка тем не менее смотрят на такой ажиотаж спокойно и ожидают в ближайшее время коррекции, сообщает rns.online. Пока ситуация с рублем вынуждает туристов быстрее вносить деньги за частично оплаченные путевки. На сайте многих агентств уже появляется информация о смене внутреннего курса рубля. Отметим, что при бронировании традиционно оплачивается не более 10 % стоимости поездки, остальные деньги принято вносить за две недели до ее начала.

Цены на туры, которые были оплачены до стремительно начавшегося падения рубля, пересчитываться не будут.

#Экономика#Новости
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