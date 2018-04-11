На фоне ослабления рубля выросли темпы продажи турпутевок

Posted 11 апреля 2018, 15:12
Published 11 апреля 2018, 15:12
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
Игроки рынка тем не менее смотрят на такой ажиотаж спокойно и ожидают в ближайшее время коррекции, сообщает rns.online. Пока ситуация с рублем вынуждает туристов быстрее вносить деньги за частично оплаченные путевки. На сайте многих агентств уже появляется информация о смене внутреннего курса рубля. Отметим, что при бронировании традиционно оплачивается не более 10 % стоимости поездки, остальные деньги принято вносить за две недели до ее начала.
Цены на туры, которые были оплачены до стремительно начавшегося падения рубля, пересчитываться не будут.