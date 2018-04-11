Преподаватели колледжей уходят работать на заводы в Ростове из-за зарплат

Posted 11 апреля 2018, 14:27
Published 11 апреля 2018, 14:27
Modified 17 сентября 2022, 15:01
Updated 17 сентября 2022, 15:01
"У нас мастер производственного обучения сейчас получает на уровне преподавателя, но при этом мы должны понимать, что, если это мастер профессиональный, он будет получать в пять раз больше на производстве, поэтому они и не идут работать в колледжи", - рассказал Нечушкин.
Также он добавил, что необходимо мастеру производственного обучения создавать наиболее комфортные условия работы и повышать их престиж. Так, уже сегодня на всех мероприятиях мастера получают награды, грамоты и благодарственные письма.
"Почему победитель WorldSkills получает 50 тысяч, а мастер, который его подготовил и еще может подготовить 100 человек, которые пойдут работать на поле, получает только грамоту?", - задал вопрос директор Ростовского колледжа технологий машиностроения Игорь Пряхин.
Нечушкин ответил, что над этим вопросом еще предстоит работать.