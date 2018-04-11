Преподаватели колледжей уходят работать на заводы в Ростове из-за зарплат

"У нас мастер производственного обучения сейчас получает на уровне преподавателя, но при этом мы должны понимать, что, если это мастер профессиональный, он будет получать в пять раз больше на производстве, поэтому они и не идут работать в колледжи", - рассказал Нечушкин.