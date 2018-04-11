rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2018, 14:27

Published 11 апреля 2018, 14:27

Modified 17 сентября 2022, 15:01

Updated 17 сентября 2022, 15:01

Преподаватели колледжей уходят работать на заводы в Ростове из-за зарплат

11 апреля 2018, 14:27
В Ростовской области мастера производственного обучения не идут работать в колледжи из-за маленькой зарплаты, сообщил председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по местному самоуправлению Александр Нечушкин.

"У нас мастер производственного обучения сейчас получает на уровне преподавателя, но при этом мы должны понимать, что, если это мастер профессиональный, он будет получать в пять раз больше на производстве, поэтому они и не идут работать в колледжи", - рассказал Нечушкин.

Также он добавил, что необходимо мастеру производственного обучения создавать наиболее комфортные условия работы и повышать их престиж. Так, уже сегодня на всех мероприятиях мастера получают награды, грамоты и благодарственные письма.

"Почему победитель WorldSkills получает 50 тысяч, а мастер, который его подготовил и еще может подготовить 100 человек, которые пойдут работать на поле, получает только грамоту?", - задал вопрос директор Ростовского колледжа технологий машиностроения Игорь Пряхин.

Нечушкин ответил, что над этим вопросом еще предстоит работать.

Вы довольны своей зарплатой?
Проголосовало: 0 чел.
Материалы по теме
Преподаватели ЮФУ отказываются участвовать в сомнительных конкурсах ректораКолледжи Ростовской области ущемляют своих студентов — власти
#Общество#Новости#Опросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика