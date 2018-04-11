Станции городской электрички появятся в новых микрорайонах Ростова

"Проект городской электрички сложный, не многие в него верили, но мы убеждаем горожан, и конкретными действиями доказываем, что этот проект имеет право на жизнь. Сегодня мы видим, что пассажиропоток возрос до 80 тысяч человек в том году, и этот процесс постоянно двигается, потому что идет реконструкция платформ, посадочных площадок, подъездов к ним, совмещение расписания городской электрички с автобусными маршрутами", - сказал Кушнарев.