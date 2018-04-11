Станции городской электрички появятся в новых микрорайонах Ростова

Posted 11 апреля 2018, 07:01
Published 11 апреля 2018, 07:01
Modified 1 октября, 13:43
Updated 1 октября, 13:43
"Проект городской электрички сложный, не многие в него верили, но мы убеждаем горожан, и конкретными действиями доказываем, что этот проект имеет право на жизнь. Сегодня мы видим, что пассажиропоток возрос до 80 тысяч человек в том году, и этот процесс постоянно двигается, потому что идет реконструкция платформ, посадочных площадок, подъездов к ним, совмещение расписания городской электрички с автобусными маршрутами", - сказал Кушнарев.
По его словам, сейчас самыми востребованными станциями являются "1377 км" и "Сельмаш". "Будем и дальше развивать этот проект, и в связи со строительством новых микрорайонов, таких как Красный Аксай, Соловьиная роща, где строятся крупные жилые комплексы, будем оборудовать там станции, чтобы у людей была беспрепятственная возможность добираться в центр города и обратно", - подчеркнул глава города.
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