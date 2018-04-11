Во время третьего матча на "Ростов-Арене" дороги перекроют как на ЧМ

"Будет полная загрузка стадиона, и мы будем полностью обкатывать, как будто это день проведения матча чемпионата мира. Будут перекрываться маршруты движения, блокироваться проезды по улицам: это и мосты, и Левобережная, и подходы", - сказал глава администрации.