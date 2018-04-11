Во время третьего матча на "Ростов-Арене" дороги перекроют как на ЧМ

Posted 11 апреля 2018, 07:17
Published 11 апреля 2018, 07:17
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
"Будет полная загрузка стадиона, и мы будем полностью обкатывать, как будто это день проведения матча чемпионата мира. Будут перекрываться маршруты движения, блокироваться проезды по улицам: это и мосты, и Левобережная, и подходы", - сказал глава администрации.
По его словам, в этот день также запустят автобусы-шаттлы, на которых ростовчане смогут добраться до стадиона.
Третий матч на "Ростов-Арене" ростовский футбольный клуб сыграет с "Уралом" 13 мая. До этого на новом стадионе пройдет еще два тестовых матча – с "СКА-Хабаровск" уже в это воскресенье и с "Тосно" 29 апреля.
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