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Posted 12 апреля 2018, 14:11

Published 12 апреля 2018, 14:11

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Антибиотики в кубанском молоке нашли в Ростове

12 апреля 2018, 14:11
Антибиотики тетрациклиновой группы нашли в марте в молоке производства Краснодарского края сотрудники ростовского референтного центра Россельхознадзора, сообщается на сайте учреждения.

"В двух пробах молока с массовой долей жира 2,5% и 3,5% кубанского производства выявили превышенное содержание остатков лекарственных средств, что не допускается действующим техническим регламентом", - сказано в собщении.

Употребление в пищу продуктов с содержанием тетрациклина способно привести к развитию аллергии, дисбактериоза и вызвать другие негативные последствия.

Отмечается, что результаты анализов направили в Россельхознадзор для вынесения решения.

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#Экономика#Новости
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