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Posted 12 апреля 2018, 14:55

Published 12 апреля 2018, 14:55

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Движение ограничат в Шахтах из-за праздника

12 апреля 2018, 14:55
В Шахтах Ростовской области на день будет ограничено движение из-за мероприятий, посвященных празднику "Красная горка", информирует городская администрация.

Ограничения будут действовать 15 апреля с 06.00 мск до 18.00. Нельзя будет проехать по улице Маяковского от проспекта Чернокозова до переулка Сквозной.

Отмечается, что ограничения не будут действовать на общественный транспорт.

Ранее появились сведения, что в Ростове почти на месяц перекроют проезд в части улицы Нансена. Это необходимо для проведения работ на теплотрассе. В Таганроге на три дня введут ограничения из-за религиозных праздников.

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