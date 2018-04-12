Движение ограничат в Шахтах из-за праздника

Posted 12 апреля 2018, 14:55
Published 12 апреля 2018, 14:55
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Ограничения будут действовать 15 апреля с 06.00 мск до 18.00. Нельзя будет проехать по улице Маяковского от проспекта Чернокозова до переулка Сквозной.
Отмечается, что ограничения не будут действовать на общественный транспорт.
Ранее появились сведения, что в Ростове почти на месяц перекроют проезд в части улицы Нансена. Это необходимо для проведения работ на теплотрассе. В Таганроге на три дня введут ограничения из-за религиозных праздников.
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