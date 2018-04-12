Ростовчанам предложили придумать, как отметить расстрел Николая II

Posted 12 апреля 2018, 14:19
Published 12 апреля 2018, 14:19
Modified 1 октября, 13:13
Updated 1 октября, 13:13
"Если кому-то мало проводимых нами по данному поводу мероприятий, пожалуйста, он может добавить. Или придумать свою собственную форму скорби", – сообщил он.
Спикер отметил, что у Церкви наступление этой даты традиционно ассоциируется исключительно с молитвой.
"Мы не выступаем ни с какими политическими заявлениями или лозунгами, не устраиваем перформансов, и уж тем более по такому поводу бессмысленно и некорректно делать концерт", – выразил свое мнение Петровский.
Кроме молитв, по словам спикера, будут прочтены лекции для желающих, "чтобы люди прикоснулись к смиренному, истинно христианскому, принятию своей смерти царской семьей, сделали для себя какие-то выводы". Также пройдет крестный ход.
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