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Posted 12 апреля 2018, 14:14

Published 12 апреля 2018, 14:14

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Секта, поклоняющаяся царю, появилась в Ростовской области — РПЦ

12 апреля 2018, 14:14
Сектанты, призывающие каяться перед расстрелянным царем Николаем II, зафиксированы в Ростовской области, сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

"Есть такие силы внутри церкви - полусектантские, а иногда и откровенно сектантские, которые на место Христа царя ставят, приписывая ему атрибуты, присущие только Господу: царь-искупитель, царь-жертвоприноситель за грехи всего русского народа. У нас на Дону попадаются такие люди, и по России встречаются", – рассказал он.

По словам спикера, данное течение называется "царебожие".

"Они требуют особого покаяния именно перед царем, хотя непонятно, в какой форме, и почему все должны в этом каяться. Никто не считал, насколько это массово в Ростовской области", – пояснил он.

Петровский подчеркнул, что бороться с этой сектой церковь не собирается.

"Мы никак с ними не боремся, мы проповедуем истину, и не слушаем глупости. Игнорирование – это лучшая реакция, чтобы не привлекать лишнего внимания к секте", – отметил он.

Согласно официальной позиции церкви, как заявил Петровский, царь – один из многих других новомучеников, которых насчитывается десятки тысяч.

"Церковные и верующие люди всегда будут помнить подвиг личной жизни и кончины государя Николая II, относиться к этому эпизоду с благоговением. Но для нас это не основная повестка дня, не центр жизни христианина", – подытожил он.

"Царские дни", посвященные семье императора Николая II, скоро пройдут в Ростове.

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