Секта, поклоняющаяся царю, появилась в Ростовской области — РПЦ

Posted 12 апреля 2018, 14:14
Published 12 апреля 2018, 14:14
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
"Есть такие силы внутри церкви - полусектантские, а иногда и откровенно сектантские, которые на место Христа царя ставят, приписывая ему атрибуты, присущие только Господу: царь-искупитель, царь-жертвоприноситель за грехи всего русского народа. У нас на Дону попадаются такие люди, и по России встречаются", – рассказал он.
По словам спикера, данное течение называется "царебожие".
"Они требуют особого покаяния именно перед царем, хотя непонятно, в какой форме, и почему все должны в этом каяться. Никто не считал, насколько это массово в Ростовской области", – пояснил он.
Петровский подчеркнул, что бороться с этой сектой церковь не собирается.
"Мы никак с ними не боремся, мы проповедуем истину, и не слушаем глупости. Игнорирование – это лучшая реакция, чтобы не привлекать лишнего внимания к секте", – отметил он.
Согласно официальной позиции церкви, как заявил Петровский, царь – один из многих других новомучеников, которых насчитывается десятки тысяч.
"Церковные и верующие люди всегда будут помнить подвиг личной жизни и кончины государя Николая II, относиться к этому эпизоду с благоговением. Но для нас это не основная повестка дня, не центр жизни христианина", – подытожил он.
"Царские дни", посвященные семье императора Николая II, скоро пройдут в Ростове.