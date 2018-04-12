Секта, поклоняющаяся царю, появилась в Ростовской области — РПЦ

"Есть такие силы внутри церкви - полусектантские, а иногда и откровенно сектантские, которые на место Христа царя ставят, приписывая ему атрибуты, присущие только Господу: царь-искупитель, царь-жертвоприноситель за грехи всего русского народа. У нас на Дону попадаются такие люди, и по России встречаются", – рассказал он.