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Posted 12 апреля 2018, 07:11

Published 12 апреля 2018, 07:11

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В Ростовской области в 2018 году откроют 139 пляжей

12 апреля 2018, 07:11
В Ростовской области во время купального сезона 2018 года будет открыто 139 пляжей и 144 места для купания, информирует региональный ДПЧС.

"До 20 апреля будут созданы рабочие группы по определению готовности пляжей и зон отдыха у воды. В состав групп войдут представители полиции, прокуратуры, МЧС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже был разработан план мероприятий по подготовке к купальному сезону. Сейчас подготовлены техника и плавсредства, они укомплектованы необходимым снаряжением.

Также состоятся мероприятия по очистке и благоустройству пляжей. Всего в 2018 году на водоемах спасли 17 человек. Однако погибли шесть местных жителей, в том числе ребенок.

За этот период в регионе лекции о правилах поведения на воде прослушали более 16 тысяч школьников.

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