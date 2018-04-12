В Ростовской области в 2018 году откроют 139 пляжей

Posted 12 апреля 2018, 07:11
Published 12 апреля 2018, 07:11
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
"До 20 апреля будут созданы рабочие группы по определению готовности пляжей и зон отдыха у воды. В состав групп войдут представители полиции, прокуратуры, МЧС", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уже был разработан план мероприятий по подготовке к купальному сезону. Сейчас подготовлены техника и плавсредства, они укомплектованы необходимым снаряжением.
Также состоятся мероприятия по очистке и благоустройству пляжей. Всего в 2018 году на водоемах спасли 17 человек. Однако погибли шесть местных жителей, в том числе ребенок.
За этот период в регионе лекции о правилах поведения на воде прослушали более 16 тысяч школьников.
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