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Posted 13 апреля 2018, 03:06

Published 13 апреля 2018, 03:06

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

Автошпионы выложили снимки интерьера самого дешевого кроссовера Skoda Kamiq

13 апреля 2018, 03:06
Автошпионы слили в Сеть снимки, на которых можно увидеть, как будет выглядеть внутри самый дешевый кроссовер Skoda Kamiq, пишет издание wek.ru.

Известно, что новый автомобиль построен на глобальной платформе с индексом MQB, а сама модель разрабатывалась для китайского рынка. Габариты кроссовера довольно скромные, но автоэксперты уверенны, что он сможет составить конкуренцию корейскому Hyundai ix25, который также продается в Китае. На российском рынке данная модель носит название Hyundai Creta.

По информации китайских СМИ, на Skoda Kamiq будет установлен мотор мощностью 110 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Скорее всего это будет силовой агрегат с индексом ЕА211 Evo. Сообщается, что в настоящее время машины с такими двигателями продаются только на китайском рынке, но со временем, возможно, они будут поставляться и на рынке других стран.

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#Технологии#Новости
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