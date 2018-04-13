Автошпионы выложили снимки интерьера самого дешевого кроссовера Skoda Kamiq

По информации китайских СМИ, на Skoda Kamiq будет установлен мотор мощностью 110 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Скорее всего это будет силовой агрегат с индексом ЕА211 Evo. Сообщается, что в настоящее время машины с такими двигателями продаются только на китайском рынке, но со временем, возможно, они будут поставляться и на рынке других стран.