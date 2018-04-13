Автошпионы выложили снимки интерьера самого дешевого кроссовера Skoda Kamiq

Posted 13 апреля 2018, 03:06
Published 13 апреля 2018, 03:06
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Известно, что новый автомобиль построен на глобальной платформе с индексом MQB, а сама модель разрабатывалась для китайского рынка. Габариты кроссовера довольно скромные, но автоэксперты уверенны, что он сможет составить конкуренцию корейскому Hyundai ix25, который также продается в Китае. На российском рынке данная модель носит название Hyundai Creta.
По информации китайских СМИ, на Skoda Kamiq будет установлен мотор мощностью 110 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Скорее всего это будет силовой агрегат с индексом ЕА211 Evo. Сообщается, что в настоящее время машины с такими двигателями продаются только на китайском рынке, но со временем, возможно, они будут поставляться и на рынке других стран.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]