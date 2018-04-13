Ночной образ жизни способен спровоцировать раннюю смерть — ученые

В ходе исследования в течение шести лет наблюдали за 50 тысячами людей, при этом результаты показали, что "совы" имели предрасположенность к внезапной кончине в течение срока, в который проводился опыт. При этом необходимость вставать на работу в некомфортное время усугубляло общее состояние людей, предпочитающих ночной образ жизни.