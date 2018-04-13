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Posted 13 апреля 2018, 14:01

Published 13 апреля 2018, 14:01

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовчанина задержали за попытку взорвать кредитора в машине

13 апреля 2018, 14:01
Сюжет
Новости Ростова
Жителя Ростова-на-Дону, который взорвал машину своего кредитора, удалось задержать, сообщает СКР.

"Был задержан 28-летний мужчина. Он предпринял попытку взорвать кредитора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый разместил гранату в машине Mercedes. При открытии двери она сработала, кредитор был госпитализирован.

Инцидент произошел 7 марта.

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#Новости Ростова#Новости
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