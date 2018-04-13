Сбербанк поможет стартаперам найти спонсоров

"Мы выбрали пять хороших проектов, познакомились с этими ребятами. Это бизнес-идеи разных технологий. Например, "Статзилла" формирует хороший продукт для анализа статистических данных. Причем они это делают под заказ в любой сфере", - рассказывает Евгений Титов. Agromap – еще один проект, с которым сотрудничает Сбербанк. Стартап специализируется на анализе геолокации и состояния сельскохозяйственных земель с высоты. "Мы используем контроль растительности со спутника при помощи летательных аппаратов. На данный момент у нас запущено три пилотных проекта в Неклиновском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах", - рассказал один из создателей Agromap Сергей Осипов. Кроме "Статзиллы" и Agromap Сбербанк сотрудничает со студией "Фикус", "Биржей лома" и стартапом по разработке приложений виртуальной реальности UniverLab. "Мы сейчас заключаем с этими проектами соглашение, и в дальнейшем будем продвигать нашим партнерам", - прокомментировал Титов.