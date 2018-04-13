Сбербанк поможет стартаперам найти спонсоров

Posted 13 апреля 2018, 06:14
Published 13 апреля 2018, 06:14
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
Генеральным партнером события выступил Сбербанк. Он, совместно с Южным IT-парком, поможет молодым проектам найти новых клиентов, инвестиции и получить оценку экспертов. По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова, поддержка стартаперов важна, потому что необходимо наладить связь между создателями и потребителями нового продукта.
"Многие крупные компании имеют у себя в штате подразделения, занимающиеся инвестициями. Но они находятся в собственной ракушке, потому что зациклены на своей отрасли. А доступ к стартапам позволяет им совершенно по-новому взглянуть на свои возможности", - рассказал Титов. Он привел в пример компанию "Кастрол". Они вкладываются в технологии, не связанные с двигателями внутреннего сгорания, хотя такие двигатели - их основной рынок. По мнению Титова, стартапы формируют экосистему с совершенно новым смыслом для общества. Меняется инфраструктура бизнеса, меняются бизнес-модели.
По словам Евгения Титова, поддержка молодых проектов открывает новые возможности и для клиентов банка. Именно поэтому компания сотрудничает со стартаперами.
"Мы выбрали пять хороших проектов, познакомились с этими ребятами. Это бизнес-идеи разных технологий. Например, "Статзилла" формирует хороший продукт для анализа статистических данных. Причем они это делают под заказ в любой сфере", - рассказывает Евгений Титов. Agromap – еще один проект, с которым сотрудничает Сбербанк. Стартап специализируется на анализе геолокации и состояния сельскохозяйственных земель с высоты. "Мы используем контроль растительности со спутника при помощи летательных аппаратов. На данный момент у нас запущено три пилотных проекта в Неклиновском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах", - рассказал один из создателей Agromap Сергей Осипов. Кроме "Статзиллы" и Agromap Сбербанк сотрудничает со студией "Фикус", "Биржей лома" и стартапом по разработке приложений виртуальной реальности UniverLab. "Мы сейчас заключаем с этими проектами соглашение, и в дальнейшем будем продвигать нашим партнерам", - прокомментировал Титов.
К слову, на конференцию "Южный Demo day" Юго-Западный банк Сбербанк привлек ряд собственных корпоративных клиентов в качестве инвесторов. "У нас богатый опыт в плане формирования IT-проектов. Мы являемся потребителем инвестиционных идей во всех сферах, у нас есть собственные венчурные фонды. Чем больше мы создаем условий для стартапа, тем больше результат", - считает представитель Юго-Западного банка.
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