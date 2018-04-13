Цены на товары и услуги в Ростовской области в 2018 году выросли на 1,4%

Так, стоимость продовольственных товаров в марте выросла на 0,9%, а с начала года на 2,6%. При этом больше всего за три месяца на донских прилавках подорожала плодовоовощная продукция — на 21,1%, яйца — на 5,4%, сливочное масло — на 2%, рыба и морепродукты — на 2,3%.
Алкогольные напитки подорожали всего на 0,9% с начала года.
Стоимость услуг поднялась в регионе в среднем на 0,6% в марте и на 0,8% с начала года. Заметнее всего подорожали услуги в сфере страхования — на 4,2%. На втором месте по росту стоимости услуг стоят медицинские и санаторно-оздоровительные услуги, стоимость которых выросла на 3,8%.
Непродовольственные товары подорожали в среднем на 0,5%, наибольшее увеличение стоимости зафиксировано на табачные изделия — 2%.
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