Цены на товары и услуги в Ростовской области в 2018 году выросли на 1,4%

Так, стоимость продовольственных товаров в марте выросла на 0,9%, а с начала года на 2,6%. При этом больше всего за три месяца на донских прилавках подорожала плодовоовощная продукция — на 21,1%, яйца — на 5,4%, сливочное масло — на 2%, рыба и морепродукты — на 2,3%.