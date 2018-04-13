В Ростове смонтировали 80% камер системы видеонаблюдения

"В настоящее время 158 камер, расположенных на территории основных объектов ЧМ-18, настроили для передачи видеопотока на соответствующие серверы",- сказано в сообщении.
При этом первые 10 камер уже прошли полное тестирование, в ходе которого определили оптимальный угол обзора, настроили события и зоны контроля.
Система "Безопасный город", в рамках которой устанавливают видеонаблюдение, реализуется на основе уже существующей сети "Службы 112". Завершить установку системы видеонаблюдения в Ростове планируют к 20 апреля.
Отмечается, что кроме этого, в регионе к маю введут автоматизированные рабочие места "Системы 112" в МЧС, а также интегрируют диспетчерскую службу ЖКХ и систему видеонаблюдения "Лесной дозор" в "Безопасный город".
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