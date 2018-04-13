Вдвое снизилось число ДТП на переездах СКЖД с начала года

Posted 13 апреля 2018, 12:42
Published 13 апреля 2018, 12:42
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"За указанный период на СКЖД произошло три ДТП на переездах, тогда как годом ранее из было 13", - сказано в сообщении.
При этом количество погибших осталось прежним, в первом квартале 2018 и 2017 годов погибли по одному человеку, а число раненных сократилось с восьми человек до четырех.
Кроме того, за первые три месяца 2018 года на переездах СКЖД зафиксировали 465 нарушений ПДД.
Напомним, число погибших детей на СКЖД сократилось в 2018 году в два раза.
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