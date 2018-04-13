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Posted 13 апреля 2018, 12:42

Published 13 апреля 2018, 12:42

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Вдвое снизилось число ДТП на переездах СКЖД с начала года

13 апреля 2018, 12:42
Почти в два раза сократилось количество аварий на переездах Северо-Кавказской железной дороги за январь-март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил пресс-центр компании.

"За указанный период на СКЖД произошло три ДТП на переездах, тогда как годом ранее из было 13", - сказано в сообщении.

При этом количество погибших осталось прежним, в первом квартале 2018 и 2017 годов погибли по одному человеку, а число раненных сократилось с восьми человек до четырех.

Кроме того, за первые три месяца 2018 года на переездах СКЖД зафиксировали 465 нарушений ПДД.

Напомним, число погибших детей на СКЖД сократилось в 2018 году в два раза.

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