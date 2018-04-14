Гандболистку «Ростов-Дона» дисквалифицировали из-за удара в лицо вратарю

Произошло это на первых минутах второго тайма. Арбитр на поле предъявил Булатович красную карточку, а вслед за ней синюю, что означает, что игрок дисквалифицирован не только до конца текущей игры, но и не сможет участвовать в следующем матче. Тренер ростовчанок назвал это ошибкой.
«Я не считаю, что была синяя карточка. Была просто красная карточка. По правилам там синей не было», - сказал Бужан.
Желтая карточка является предупреждением игрока о грубой игре, красная дисквалифицирует до конца матча за неспортивное поведение, синяя, которая может быть показана вслед за красной, означает, что игрок не сможет выйти также на следующий матч.
Вопреки решению судьи, Бужан отметил, что Булатович все равно сыграет в Финале Четырех Лиги Чемпионов.
Весь второй тайм Булатович провела в зрительном зале, где ее буквально разорвали фанаты с просьбой об автографе и селфи на память.
Напомним, матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сразились гандбольные клубы «Ростов-Дон» и венгерский «Ференцварош», завершился со счетом 32:22.