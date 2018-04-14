Гандболистку «Ростов-Дона» дисквалифицировали из-за удара в лицо вратарю

Произошло это на первых минутах второго тайма. Арбитр на поле предъявил Булатович красную карточку, а вслед за ней синюю, что означает, что игрок дисквалифицирован не только до конца текущей игры, но и не сможет участвовать в следующем матче. Тренер ростовчанок назвал это ошибкой.